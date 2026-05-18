Il 18 maggio 2026, a New York, si è conclusa la causa intentata da Elon Musk contro Open AI. Musk chiedeva un risarcimento di 150 miliardi di dollari, sostenendo che i vertici di Open AI avessero sottratto la startup da lui co-fondata nel 2015. Secondo l'imprenditore, la società di intelligenza artificiale sarebbe passata da organizzazione senza scopo di lucro a impresa a scopo di lucro senza il suo consenso. La corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Musk.

New York, 18 maggio 2026 – Elon Musk ha perso la causa contro Open AI. Il magnate accusava i vertici della società di intelligenza artificiale di aver ‘rubato’ di fatto la startup da lui co-fondata nel 2015 trasformandola da non profit company ad azienda a scopro di lucro. Chiedeva un risarcimento danni di 150 miliardi di dollari che prometteva di destinare ad opere benefiche, oltre a una nuova ristrutturazione del gruppo, e all'uscita del Ceo Altman e del presidente Greg Brockman. Secondo quanto scrive Bloomberg, dopo tre settimane di dibattimento, il tribunale di Oakland, California, ha respinto e annullato l’azione legale di Musk perché arrivata oltre i termini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La causa (persa) di Elon Musk per Open AI. Il Ceo di Tesla chiedeva un risarcimento da 150 miliardi di dollari

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