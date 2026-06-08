Una società di Cipriani ha intentato una causa negli Stati Uniti contro una testata giornalistica e un'emittente televisiva, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari. La causa riguarda presunte diffamazioni legate a notizie false su una politica. La richiesta è stata presentata presso la Corte distrettuale di New York, escludendo i danni morali e patrimoniali. La società sostiene che le informazioni diffuse abbiano causato danni economici significativi.

Un risarcimento da 250 milioni di dollari, esclusi i danni, è stato richiesto presso la Corte distrettuale di New York dalla Cipriani Usa Inc., la società americana a cui fa riferimento Giuseppe Cipriani, contro la società Il Fatto e la Rai. Lo fa sapere il Corriere della Sera. Nella denuncia civile non per diffamazione ma per "interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale", si farebbe riferimento a un impatto commerciale "immediato e grave" per la società per via di una "serie di accuse false e sensazionalistiche" sui rapporti tra Cipriani e il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufale su Minetti, arrivano le prime grane per Travaglio & Co.: la società di Cipriani fa causa negli Usa a Fatto e Rai: "Danni per 250 milioni di dollari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minetti e Cipriani: richiesta danni da 250 milioni negli USADue personaggi sono stati citati negli Stati Uniti con una richiesta di danni da 250 milioni di dollari.

Il caso Minetti diventa un boomerang per Travaglio: minacciata una richiesta di danni per 250 milioni di dollariIl caso Minetti si trasforma in un contenzioso legale che coinvolge Marco Travaglio, noto giornalista italiano.

Bufale su Minetti, arrivano le prime grane per Travaglio & Co.: la società di Cipriani fa causa negli Usa a Fatto e Rai: Danni per 250 milioni di dollariNella denuncia civile si farebbe riferimento a un impatto commerciale immediato e grave per la società per via di una serie di accuse false e sensazionalistiche sui rapporti tra Cipriani e il fina ... ilgiornale.it

Su Minetti restano solo le bufale. Il parere dell'InterpolFonti della procura generale di Milano hanno reso noto che le risposte parziali finora fornite dall’Interpol non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al ministero della Giustizia ... ilfoglio.it