AEW | Kenny Omega è il nuovo AEW World Champion MJF sconfitto a Beach Break

Durante l’episodio speciale Beach Break di AEW Dynamite, Kenny Omega ha vinto contro MJF nel match principale di AEW All In London 2026. Omega è diventato per la seconda volta campione mondiale AEW, grazie anche a un intervento di Will Ospreay, che sarà il suo prossimo avversario al Wembley Stadium. MJF è stato sconfitto e ha perso il titolo.

Il main event di AEW All In London 2026 è ufficialmente definito. Nell’episodio speciale Beach Break di AEW Dynamite, Kenny Omega ha sconfitto MJF, laureandosi per la seconda volta AEW World Champion, grazie anche a un decisivo intervento di Will Ospreay, l’uomo che affronterà proprio al Wembley Stadium. Il match è partito subito a ritmi elevatissimi. I due protagonisti hanno iniziato a darsele tra il pubblico, dove Omega è riuscito inizialmente ad avere la meglio. Kenny ha tentato di chiudere l’incontro in anticipo con una V-Trigger, ma MJF ha trascinato l’arbitro sulla sua traiettoria per impedirglielo. Poco dopo, quando Omega ha evitato la Heatseeker, il campione ha risposto con una Slingshot Cutter, ottenendo un conto di due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Kenny Omega wins AEW World Championship! | AEW Beach Break, 7/8/26

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