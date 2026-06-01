Aeroporto di Reggio Calabria debutta nel nuovo terminal il volo Ryanair per Parma

Il nuovo volo Ryanair per Parma è stato inaugurato presso l’aeroporto di Reggio Calabria. La cerimonia si è svolta nel nuovo terminal dell’aeroporto, con una giornata di sole e caldo estivo. La rotta collega direttamente la città calabrese con la città emiliana, offrendo un collegamento aereo più rapido tra le due destinazioni. La compagnia aerea ha annunciato l’apertura del nuovo volo con l’obiettivo di aumentare le opportunità di viaggio e di traffico tra le due aree.

Una giornata di sole e caldo già estivo ha fatto da sfondo all'inaugurazione della nuova rotta Ryanair per l'aeroporto Tito Minniti. Il collegamento tra Reggio e Parma con frequenza trisettimanale è operato da un aereo che arriva e ritorna in giornata e oggi ha debuttato puntuale alle ore 15.30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Aeroporto di Reggio Calabria, la cerimonia di inaugurazione

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