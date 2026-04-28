Aeroporto di Reggio Calabria Occhiuto sul cantiere annuncia il nuovo terminal

L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio dei lavori per il nuovo terminal all’aeroporto di Reggio Calabria. Il progetto prevede un edificio con un design ispirato allo stile mediterraneo, dotato di tecnologie moderne e servizi aggiornati. Il nuovo terminal sarà caratterizzato da un’impronta che riflette le peculiarità della città, e si inserisce in un intervento più ampio di riqualificazione dell’infrastruttura aeroportuale.

Design mediterraneo, tecnologia, servizi all'avanguardia e una forte impronta identitaria della città di Reggio Calabria. Così si presenta il nuovo terminal dell'aeroporto Tito Minniti nel videotour sul cantiere che Roberto Occhiuto ha condiviso sui suoi profili social per annunciare l'imminente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Aeroporto di Reggio Calabria, il terminal pronto entro l'estate ma da Ryanair nessuna rotta nuovaNon c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad...

Drone per il video di Occhiuto nell'aeroporto di Reggio Calabria, MS5: "Zona rossa aerea, era autorizzato?"Il gruppo territoriale denuncia l'iniziativa di "marketing politico" usando il velivolo nell'area controllata entro 5 km dal perimetro aeroportuale e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Forte boato sul cielo di Reggio Calabria: touch and go di due aerei caccia F35 all'Aeroporto dello Stretto; Lamberti Castronuovo presenta le liste e apre la segreteria: Facciamo diventare l'aeroporto di Reggio di tutta l'Europa · ilreggino.it; Aeroporto senza cherosene, l'alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Il Sud accorcia le distanze.

Il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria è quasi pronto! Occhiuto fa un viaggio nel cantiere e si sbilancia sulla data | VIDEOIl nuovo Aeroporto di Reggio Calabria sta per aprire le sue porte e il colpo d’occhio da fuori è già mozzafiato. La struttura, moderna e all’avanguardia, si prepara a diventare un punto di riferimento ... strettoweb.com

Nuovo aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto: «Tutto pronto tra una decina di giorni» – VIDEOIl governatore visita il cantiere della nuova struttura e mostra lo stato di avanzamento dei lavori, dall'area gate alla zona controlli ... corrieredellacalabria.it

Roberto Occhiuto. . In diretta dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Tra una decina di giorni sarà tutto pronto. - facebook.com facebook