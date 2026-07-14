Adesso basta Benzina la decisione del governo spiazza gli italiani | rabbia e polemiche
Il governo ha annunciato che non aumenterà più i prezzi della benzina, suscitando reazioni di rabbia e polemiche tra gli italiani. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali che influenzano il mercato energetico, facendo salire i costi delle materie prime. La scelta del governo ha colto di sorpresa molti, mentre il mercato continua a risentire delle tensioni geopolitiche in corso.
Il mercato energetico torna a guardare con attenzione agli sviluppi internazionali, con le tensioni geopolitiche che si riflettono rapidamente sui prezzi delle materie prime. Ogni nuovo episodio di instabilità nelle aree strategiche per la produzione e il trasporto del petrolio può infatti avere conseguenze immediate sulle quotazioni, influenzando non solo gli scambi internazionali ma anche i costi sostenuti dai consumatori. Il settore energetico resta particolarmente sensibile agli eventi che coinvolgono le principali rotte commerciali del greggio. Quando aumenta il rischio di interruzioni nei collegamenti marittimi o di un allargamento dei conflitti, i mercati reagiscono con rialzi legati alla possibilità di una riduzione dell’offerta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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The Hanging Law, The Petrol Price Lie & The Deranged Occupant of the White House
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basta non ne posso più. Ho perso tutto, non c'è benzina, tutto è aumentato. Adesso vado a fare la zoccola Ma non dire cazzate, quale zoccola e zoccola: che sei vecchia, non ti si fila nessuno ed hai pure l'herpes... Dialogo (semi immaginario) tra una ruZZa x.com
#Appalti servizi ausiliari #sanità siciliana, primi passi verso l'#internalizzazione. A margine del sit-in i Sindacati sono stati convocati presso l'Assessorato della Salute. #FilcamsCgil, Fisascat e Uiltrasporti:Adesso basta con precarietà e incertezza dei cambi ap facebook