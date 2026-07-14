Adesso basta Benzina la decisione del governo spiazza gli italiani | rabbia e polemiche

Notizia in breve

Il governo ha annunciato che non aumenterà più i prezzi della benzina, suscitando reazioni di rabbia e polemiche tra gli italiani. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali che influenzano il mercato energetico, facendo salire i costi delle materie prime. La scelta del governo ha colto di sorpresa molti, mentre il mercato continua a risentire delle tensioni geopolitiche in corso.