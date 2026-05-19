La Procura ha preso una decisione che ha scatenato reazioni di rabbia tra gli italiani. Nel centro di Modena, un’auto è stata lanciata contro dei passanti, provocando otto feriti. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell’incidente e sulle motivazioni dell’autore. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che hanno criticato la scelta delle autorità di non procedere con misure più severe. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Proseguono gli accertamenti sull’episodio avvenuto nel centro di Modena, dove un’auto è stata lanciata contro i passanti causando otto persone ferite. Il 31enne fermato subito dopo i fatti è al centro di un’indagine volta a chiarire con precisione dinamica, responsabilità e motivazioni del gesto. Rimane invece contestata l’accusa di strage. A quanto risulta, vengono inoltre attribuite all’indagato, allo stato attuale, le lesioni gravissime riportate da alcune delle persone coinvolte. La Procura ha richiesto anche la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La circostanza è stata riferita dal difensore dell’indagato, l’avvocato Fabio Giannelli, al termine dell’udienza di convalida svoltasi all’interno del carcere di Modena. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ridicolo”. La decisione della Procura su El Koudri indigna gli italiani: esplode la rabbia

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