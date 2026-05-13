Il presidente della Repubblica ha espresso parole dure durante un incontro definito “franco e aperto” con il presidente israeliano. Il colloquio si è svolto in un momento di crescente tensione nella regione del Medio Oriente. Le dichiarazioni del capo dello Stato sono state pubblicamente commentate, attirando l’attenzione sui recenti sviluppi diplomatici tra i due paesi.

Un colloquio definito « franco e aperto » ha acceso i riflettori sul nuovo confronto diplomatico tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente israeliano Isaac Herzog, in una fase di forte tensione in Medio Oriente. La telefonata, avvenuta nella serata di mercoledì 13 maggio, ha affrontato i principali nodi della crisi regionale. Secondo fonti del Quirinale, il Capo dello Stato italiano avrebbe sottolineato con fermezza la necessità di «abbandonare l’attuale condizione di conflitto permanente », evidenziando l’urgenza di costruire un percorso politico capace di riportare stabilità nell’area. Nel corso del colloquio, Mattarella ha espresso una posizione molto netta sugli attacchi contro il contingente Unifil impegnato nel sud del Libano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Adesso basta, inaccettabile”. La rabbia di Mattarella, parole durissime

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