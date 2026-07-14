Addio lacrime il divorzio ora si festeggia | il divorce party arriva anche in Italia e costa come un matrimonio

Ci avevano insegnato che il matrimonio è “finché morte non vi separi”, ma evidentemente nessuno aveva previsto che, una volta morto l’amore, ci sarebbe stato anche il ricevimento funebre, con tanto di torta, brindisi e invitati. Il divorzio non si piange più: si organizza, perché se ogni emozione è diventata un evento, anche un cuore spezzato pretende il suo catering. Si chiama divorce party ed è esattamente ciò che il nome suggerisce: una festa per celebrare ufficialmente la fine di un matrimonio. Non una riunione di reduci del tribunale, ma un vero e proprio evento con amici, musica, calici alzati e, in alcuni casi, perfino un simbolico funerale del matrimonio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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