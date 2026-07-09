Un organizzatore di eventi ha dichiarato che una festa per il divorzio costa quanto un matrimonio. La tendenza, nata negli Stati Uniti e ora presente anche in Italia, prevede celebrazioni per la fine di una relazione. Ranocchini ha spiegato che queste feste rappresentano una rinascita dopo un momento difficile. La proposta mira a trasformare la fine di un matrimonio in un’occasione di festa.

Sbarca in Italia la festa di divorzio, il nuovo trend nato negli Stati Uniti che da qualche anno è in voga anche nel nostro Paese. A parlarne a "Morning News" è organizzatore di party per la fine delle relazioni Damiano Ranocchini: "Segna una rinascita dopo un lutto. Il divorzio è un percorso molto importante che ferisce, noi cerchiamo di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio" spiega., "Si organizza proprio come un matrimonio, c'è un prima e un dopo - racconta l'event planner - È il gran finale di chi ama colorare un periodo buio della propria vita. Quando ci sediamo a tavolino con il divorziato o divorziata facciamo un po' anche da psicologi, ma chi ha la possibilità economica può ironizzare con questo evento, non c'è nulla di male". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Festa per il divorzio, un organizzatore: "Costa quanto un matrimonio"

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Just divorced and broken, this arrogant CEO fell for me! Thought Id cry, now he spoils me!

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