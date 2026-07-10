Un organizzatore ha spiegato che le feste per il divorzio si strutturano come un matrimonio, con un “prima” e un “dopo”. Durante l’evento si celebrano simbolicamente la fine del matrimonio e la nuova libertà, con allestimenti e momenti di festa simili a quelli di un matrimonio tradizionale. La tendenza è diventata un modo per affrontare la fine di un’unione in modo festoso, con la possibilità di spendere somme considerevoli per allestimenti e intrattenimento.

Hai promesso amore eterno, hai speso una fortuna per il buffet e alla fine è andata male? Niente panico: oggi puoi spendere un’altra fortuna per festeggiare la liberazione. Non più silenzi imbarazzati, cene malinconiche o addii vissuti lontano dagli occhi degli altri. In Italia sta prendendo piede una nuova tendenza importata direttamente dagli Stati Uniti: il divorce party, la festa organizzata per celebrare ufficialmente la fine di un matrimonio. Un fenomeno che fino a pochi anni fa sembrava destinato soltanto alle celebrity d’oltreoceano e che oggi, come riporta Supereva, sta conquistando anche le grandi città italiane, soprattutto negli ambienti più esclusivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Divorce party, la festa per il divorzio è il nuovo trend. Parla l’organizzatore: “Si organizza proprio come un matrimonio, c’è un prima e un dopo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Wife Threw a Divorce Party on Our Anniversary—Froze Reading the Trust I Signed Before We Married

Notizie e thread social correlati

Festa per il divorzio, un organizzatore: "Costa quanto un matrimonio"Un organizzatore di eventi ha dichiarato che una festa per il divorzio costa quanto un matrimonio.

Roma, il rito del divorce party: feste in nero per un nuovo inizioA Roma, si moltiplicano le feste di divorzio, spesso organizzate in modo informale e senza autorizzazioni ufficiali.

Temi più discussi: Dagli Stati Uniti arriva la festa di divorzio: il nuovo trend conquista anche l'Italia; Dj, giocolieri e ragazze pon pon: ora lasciarsi è un party; Libere, felici e divorziate: il boom dei Divorce Party.

Arrivano i divorce party e divorce ringsLa prima ad esibire un anello del divorzio è stata Emily Ratajkowski, ma ormai è una tendenza, come le feste per celebrare gli adii. Ecco cosa c'è dietro di Eleonora Lorusso La separazione e il divorz ... msn.com

La fine del matrimonio diventa un evento da celebrareNon più silenzi imbarazzati, cene malinconiche o addii vissuti lontano dagli occhi degli altri. In Italia sta prendendo piede una nuova tendenza importata dagli Stati Uniti: il divorce party, la festa ... 105.net