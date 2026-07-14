Addio ad Hakkin il Pastore Tedesco dei Vigili del Fuoco che ha partecipato a 167 interventi sul campo

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pastore tedesco del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Bergamo, che aveva partecipato a 167 interventi di soccorso con il suo conduttore, è deceduto. L'animale, rimasto paralizzato a seguito di un grave incidente, non ha più operato sul campo ma è stato mantenuto con la sua famiglia fino alla morte.

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Hakkin, pastore tedesco del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ha partecipato a 167 soccorsi con il suo conduttore Cristian Franzoni. A causa di un grave incidente in cui era rimasto paralizzato non era più operativo sul campo ma è rimasto con la sua famiglia fino alla morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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