I vigili del fuoco di Bergamo piangono Hakkin addio al cane che ha dedicato la vita a salvare gli altri

I vigili del fuoco di Bergamo hanno annunciato la morte di Hakkin, il cane appartenente al Nucleo Cinofilo della Lombardia. Hakkin, che aveva dedicato la sua vita a trovare e salvare persone, è deceduto. La notizia è stata comunicata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha espresso dolore per la perdita dell’unità cinofila. Hakkin era stato un elemento fondamentale nelle operazioni di salvataggio.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco saluta con profonda commozione Hakkin, unità cinofila del Nucleo Cinofilo della Lombardia, in forza al Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo. Hakkin, insieme al suo conduttore Cristian Franzoni, ha conseguito il brevetto di Unità Cinofila dei Vigili del Fuoco nel 2018. Da quel momento il binomio ha preso parte a 167 interventi di soccorso, operando in numerosi scenari di emergenza, tra cui crolli strutturali, calamità naturali e ricerche di persone disperse, offrendo un contributo determinante alle operazioni di soccorso. Nel corso della sua carriera operativa Hakkin riportò un grave infortunio durante un intervento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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