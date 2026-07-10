Il cane da soccorso Hakkin è morto. Era impiegato dai vigili del fuoco della Lombardia e aveva partecipato a 167 interventi, principalmente in montagna e zone difficili. Hakkin era noto per il suo fiuto e il coraggio durante le operazioni di salvataggio. La sua attività si svolgeva in collaborazione con le squadre di soccorso nelle aree impervie.

Bergamo, 10 luglio 2026 – Addio a Hakkin, il cane da soccorso dei vigili del fuoco della Lombardia: aveva un record di ben 167 interventi al servizio della collettività in particolare per i salvataggi in montagna e nelle zone impervie, dove interveniva assieme alle squadre di soccorso. Sempre pronto a uscire e a dare una mano, anzi, una zampa. A salutarlo, commosso, c’è l’intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo saluta con profonda commozione e ammirazione. Hakkin faceva parte del Nucleo Cinofilo della Lombardia. Il coraggioso e altruista quattrozampe era in forze al Comando dei vigili del fuoco di Bergamo. Al lavoro dal 2018. Hakkin, insieme al suo conduttore Cristian Franzoni, aveva conseguito il brevetto di Unità cinofila dei vigili del fuoco nel 2018. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio Hakkin, è morto il cane-eroe dei vigili del fuoco e vedetta delle Alpi lombarde: “Aveva fiuto e coraggio straordinari”

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