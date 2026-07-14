Un giovane di 36 anni è morto a Pontremoli, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La sua scomparsa ha suscitato un forte dolore nella comunità locale, che ricorda la sua presenza nelle attività cittadine. La notizia ha generato un lutto collettivo, con molte persone che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. La morte è avvenuta in circostanze non specificate. La comunità si stringe intorno a chi lo conosceva.

La scomparsa di Mattia Ballestracci a 36 anni a Pontremoli non è stata soltanto l’annuncio di un lutto: è stata una ferita collettiva, un vuoto che si è aperto nel cuore di chi lo conosceva e di chi, anche solo di riflesso, aveva incrociato la sua presenza nelle tante attività che animano la vita cittadina. Mattia lavorava alla Cavatorta, la zincheria di Calestano nel Parmense, ma il suo nome era legato anche alla storia viva di Pontremoli. Nel Gruppo Storico Compagnia del Piagnaro era uno dei primi armigeri, parte di quel nucleo che ha contribuito a dare forma e continuità a un progetto culturale che negli anni è diventato simbolo della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Mattia Ballestracci: "Una giovane vita spezzata"

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