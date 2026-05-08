Ciao Caterina hai amato la vita | il grande dolore di un' intera generazione per la giovane vita spezzata
Un lungo silenzio ha avvolto l'ultimo saluto a Caterina Romualdi, una ragazza di 23 anni deceduta domenica sera in viale dell'Appennino a causa di un incidente. La giovane vita si è spezzata in circostanze ancora da chiarire. La tragedia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che hanno partecipato alla cerimonia funebre. La notizia ha fatto il giro della comunità, lasciando un senso di vuoto e di perdita.
Un silenzio lunghissimo, quasi interminabile, ha accompagnato l'ultimo saluto a Caterina Romualdi, la 23enne che ha perso la vita in seguito al tragico incidente di domenica sera in viale dell'Appennino. Decine di giovani si sono stretti attorno alla famiglia durante la funzione nella parrocchia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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