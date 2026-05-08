Ciao Caterina hai amato la vita | il grande dolore di un' intera generazione per la giovane vita spezzata

Un lungo silenzio ha avvolto l'ultimo saluto a Caterina Romualdi, una ragazza di 23 anni deceduta domenica sera in viale dell'Appennino a causa di un incidente. La giovane vita si è spezzata in circostanze ancora da chiarire. La tragedia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che hanno partecipato alla cerimonia funebre. La notizia ha fatto il giro della comunità, lasciando un senso di vuoto e di perdita.

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