Addio a Sirin giovane vita spezzata | Era un pezzo di cuore amava la danza e aveva un grande futuro

Nella notte tra domenica e ieri si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una giovane donna e il ferimento di un’altra persona. L’incidente si è verificato poco prima delle ventiquattro in una zona periferica della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato l’unico ferito in ospedale, mentre la vittima è stata dichiarata deceduta poco dopo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ravenna, 5 maggio 2026 – Due vite spezzate e una appesa a un filo: è questo il tremendo bilancio dell’ incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e ieri, intorno alle 23.30, in viale dell’Appennino, alle porte del centro di Forlì. Qui una Renault Clio che viaggiava in direzione Predappio, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un platano. Sull’asfalto, non è rimasto alcun segno di frenata. A bordo dell’auto c’erano tre ragazze: la ravennate Sirin Jaziri, 26 anni, e le sorelle forlivesi Caterina e Angelica Romualdi, 23 e 25 anni. Nell’impatto, sono morte Sirin Jaziri e Caterina Romualdi, mentre Angelica è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto Rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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