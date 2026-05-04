Acf Arezzo sconfitta in casa della capolista Como

L’ACF Arezzo inizia il mese di maggio con una trasferta difficile contro la capolista del campionato, il Como 1907. La partita si è giocata in casa della squadra lombarda, che ha già conquistato il titolo di campione della Serie B Femminile 202526. La squadra amaranto ha concluso l’incontro con una sconfitta, senza segnare, affrontando una delle formazioni più forti del torneo.

Maggio inizia con una trasferta ostica per le citte amaranto. L’ACF Arezzo è ospite del Como 1907, già campione della Serie B Femminile 202526.Como 1907: Mustafic, Nichele (Carrer 79’), Trevisan (Falloni 46’), Sardu (Colombo 73’), Eriksen, Rizza, Conc, Picchi (Gelmetti 59’), Pittaccio, Giacinti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Sconfitta casalinga per l'Acf Arezzo. Il Brescia ribalta la partita al Bruno Nespoli Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM Arezzo Sabato alle 20. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Acf Arezzo-Lumezzane 0-2; Arezzo ko a Como: le campionesse dominano e chiudono 3-0; Picchi, Boquete e Gelmetti condannano l'ACF Arezzo. A Como finisce 3-0 per le neo-campionesse della Serie B Femminile; Acf, l'Under 17 è tra le migliori 16 della Fase Nazionale. Calcio donne serie B: amaranto, amaro epilogo. Rete annullata a Blasoni e il Lumezzane passaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Le parole di Mister Benedetti e di Azzurra Corazzi al termine del match con il Como 1907 #citteamaranto #acfarezzo #serieb #Como1907ACFArezzo #calciofemminile - facebook.com facebook