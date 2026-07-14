Abodi | Maldini una garanzia ha storia in campo e fuori

Un dirigente sportivo ha affermato che Maldini rappresenta una garanzia per la nazionale, sottolineando la sua lunga carriera sia dentro che fuori dal campo. Ha aggiunto che Maldini è l’uomo giusto, anche se tutto dovrà essere verificato con i fatti. La dichiarazione si conclude con un sostegno incondizionato alla squadra nazionale.

"Maldini uomo giusto? Sicuramente sì, ha una storia in campo e fuori, quindi è una garanzia. Tutto dovrà essere messo alla prova dei fatti, ma noi facciamo il tifo per la nazionale incondizionatamente. C'è tutto il resto che va fatto e non è soltanto rappresentato dalla nazionale: c'è una federazione da impostare, politiche da strutturare e riforme da mettere in cantiere". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Giovani ed Energia" al Teatro la Cometa a Roma, in merito alla nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale. Abodi, poi, torna anche su un possibile ruolo di Guardiola come ct sottolineando come "abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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