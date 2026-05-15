Un' imprenditrice che ha fatto la storia | Anna Maldini la ' Signora dell' avicoltura' che ha sfidato i pregiudizi

Non è solo un’azienda agricola, è il racconto di una vita spesa tra concretezza e lungimiranza. Nei giorni scorsi, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, accompagnato dall'assessora alle Attività Produttive Giovanna Piolanti e dal direttore di Assoavi Stefano Gagliardi, ha visitato l'Azienda. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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