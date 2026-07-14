Abbiategrasso ignoti rubano i bagde del Comune L’appello | fate attenzione a possibili truffe
L’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha segnalato il furto di badge e tessere magnetiche appartenenti al Comune. L’incidente è stato comunicato pubblicamente, con l’invito ai cittadini e ai dipendenti di fare attenzione a possibili tentativi di truffa o usi fraudolenti di questi strumenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o misure adottate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili del furto.
Abbiategrasso (Milano), 14 luglio 2026 – Furto di tessere magnetiche istituzionali ad Abbiategrasso: l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza di aver formalmente denunciato la sottrazione di alcuni badge elettronici in dotazione all’Ente, lanciando al contempo un invito alla massima vigilanza tra i residenti perché c’è il timore che possano essere utilizzate in modo fraudolento. Le tessere trafugate sono dispositivi strettamente riservati all’attività amministrativa, utilizzati in modo esclusivo da consiglieri comunali, assessori e relatori ospiti per registrare la propria presenza e votare in modalità digitale durante le sedute del Consiglio Comunale: recano il logo del Comune ma, precisa l’Amministrazione, non hanno alcuna funzione al di fuori dell’aula consiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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