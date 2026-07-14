Abbiategrasso ignoti rubano i bagde del Comune L’appello | fate attenzione a possibili truffe

Notizia in breve

L’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha segnalato il furto di badge e tessere magnetiche appartenenti al Comune. L’incidente è stato comunicato pubblicamente, con l’invito ai cittadini e ai dipendenti di fare attenzione a possibili tentativi di truffa o usi fraudolenti di questi strumenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o misure adottate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili del furto.