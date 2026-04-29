Allarme truffe agli anziani nel Calolziese il comune | Massima attenzione!

Nella zona di Calolziocorte sono stati segnalati almeno due nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane, dopo un episodio avvenuto alcune settimane fa. Il comune ha diffuso un avviso invitando la popolazione a prestare attenzione e a adottare misure di cautela. Le autorità stanno indagando sugli episodi e monitorano la situazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa.

Dopo quelli di un paio di settimane fa, almeno altri due casi di truffe sono stati commessi nei giorni scorsi a Calolziocorte, in particolare ai danni di persone anziane. Una situazione davvero preoccupante confermata anche dall'Amministrazione comunale con un appello rivolto a tutti affinchè.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Allarme truffe agli anziani: la sindaca Pedrazzi invita alla massima prudenzaA Morrone del Sannio, in un paese di poco più di tremila anime incastonato tra i monti del Molise, l’aria di febbraio ha un sapore diverso. I 174 anni dalla fondazione della Polizia, il Questore ai cittadini: "Controlli potenziati, massima attenzione su truffe, anziani e violenze domestiche"“Da sedici mesi alla guida della Questura di Perugia abbiamo posto al centro la prevenzione, con particolare attenzione agli anziani, alle donne... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Castelbellino, allarme truffe agli anziani: avances per strappare la catenina e finti finanzieri; Truffe telefoniche a Roma, l’allarme della polizia locale per gli anziani; Truffe agli anziani nel Teramano, tre casi segnalati ai carabinieri; Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigili. Truffe agli anziani, denunciate quattro persone: i Carabinieri di Agnone sventano due colpi in pochi giorniAGNONE - Denunciate quattro persone nell’ambito di due distinti tentativi di truffa ai danni di anziani, sventati dai Carabinieri della ... molisenetwork.net Castelbellino, allarme truffe agli anziani: avances per strappare la catenina e finti finanzieriDue episodi registrati a Castelbellino, cresce l'allarme sui social. In azione una donna con la tecnica dell'abbraccio e finti finanzieri. centropagina.it Cronaca. Allarme truffe a San Marino: falsi operatori Klirway svuotano i conti con un'app clone - facebook.com facebook Allarme #truffe online: il Ministero della #Salute segnala la diffusione di email false che usano il suo nome per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. I messaggi invitano a cliccare su link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare il Fascicolo sa x.com