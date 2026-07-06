Truffe via sms | Fate massima attenzione

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia ha segnalato numerosi tentativi di truffa via SMS, in cui vengono inviati messaggi che sembrano provenire dalle forze dell’ordine. Gli SMS invitano le persone a contattare un sedicente “Ispettore”. La polizia raccomanda di prestare massima attenzione e di non rispondere o fornire dati personali.

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GROSSETO La Polizia informa la cittadinanza di numerosi tentativi di truffa recentemente segnalati, invitando tutti a prestare la massima attenzione. I cittadini ricevono Sms apparentemente provenienti dalla Polizia con l’invito a contattare un sedicente "Ispettore.", indicando un numero di telefono cellulare. Proseguono dunque le truffe a carico delle persone più anziane. Le forze dell’ordine hanno deciso di mettere in chiaro un vademecum per cercare di alzare l’attenzione per tutti coloro che potrebbero cadere nella trappola di persone senza scrupoli. "La Polizia ricorda che non convoca i cittadini mediante Sms – dicono le forze dell’ordine - né invita a contattare telefonicamente funzionari o ispettori attraverso numeri indicati in messaggi ricevuti sul telefono cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Truffe via sms: "Fate massima attenzione"
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