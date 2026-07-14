L’attore Diego Abatantuono è arrivato a Bellaria per partecipare a Incontri d’Attore. Con una carriera che include ruoli come il sergente Lorusso in “Mediterraneo” e personaggi in “Eccezzziunale veramente” e “Marrakech Express”, il suo stile riconoscibile riesce a catturare il pubblico con poche battute o sguardi. La sua presenza ha richiamato l’attenzione degli appassionati di cinema italiano, portando sul palco un patrimonio di oltre 50 anni di interpretazioni.

Dal protagonista di ’Eccezzziunale. veramente’ al sergente Lorusso di ’Mediterraneo’, passando per ’Marrakech Express’: basta una battuta, uno sguardo, quella voce inconfondibile e Diego Abatantuono riporta il pubblico dentro mezzo secolo di cinema italiano. Sarà lui la sorpresa di ’ Incontri d’Attore ’, la rassegna che da sabato a lunedì trasformerà Bellaria Igea Marina in un salotto sotto le stelle. Abatantuono salirà sul palco sabato alle 21.30, in piazzale Kennedy, al posto di Sabrina Ferilli, fermata da un impegno sul set. Un cambio di programma che porta in città uno degli interpreti più popolari dello spettacolo italiano: comico agli esordi, poi attore capace di misurarsi con ruoli drammatici e film d’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abatantuono a Bellaria per Incontri d’Attore

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