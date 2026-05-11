Fausto Russo Alesi vince il Premio Zefiro come Miglior Attore al Bellaria Film Festival

Durante la 44a edizione del Bellaria Film Festival, l’attore ha ricevuto il Premio Zefiro come Miglior Attore. La cerimonia si è svolta nella città di Bellaria, con la presenza di vari ospiti e professionisti del settore cinematografico. La premiazione ha riconosciuto la sua interpretazione in un film presentato durante la manifestazione. La vittoria si aggiunge alla lunga carriera dell’attore, che ha partecipato a numerosi progetti cinematografici.

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Fausto Russo Alesi vince il Premio Zefiro come Miglior Attore alla 44a edizione del Bellaria Film Festival per il film “La bolla delle acque matte” di Anna Di Francisca In sala dall’11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione con Kio Film, in tour con regista e cast e il 29 maggio proiettato in concorso al Love Film Festival di Perugia Fausto Russo Alesi ha vinto il Premio Zefiro come Miglior Attore alla 44a edizione del Bellaria Film Festival per il film “ La bolla delle acque matte “, lungometraggio dramedy diretto da Anna Di Francisca (La bruttina stagionata; Due uomini, quattro donne e una mucca depressa; Evelyne tra le nuvole), presentato al festival i n anteprima assoluta come Evento Speciale.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fausto Russo Alesi vince il Premio Zefiro come Miglior Attore al Bellaria Film Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fausto Russo Alesi, l’intervista all’attore: “La vera rinascita è quando nessuno viene lasciato indietro”Ci sono attori che sembrano attraversare il cinema e il teatro lasciando dietro di sé personaggi. "The North Film Festival", il regista Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior RegiaL’edizione di quest’anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti... Si parla di: BELLARIA FILM FESTIVAL 44 - I vincitori; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema. Fausto Russo Alesi vince il Premio Zefiro come miglior attore alla 44a edizione del Bellaria Film FestivalBELLARIA – Fausto Russo Alesi ha vinto il Premio Zefiro come Miglior Attore alla 44a edizione del Bellaria Film Festival per il film La bolla delle acque matte, lungometraggio dramedy diretto da Ann ... msn.com