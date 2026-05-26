Diego Abatantuono | è in vendita la sua villa in Toscana | è soprannominata Porcilaia ma è stupenda
È in vendita la villa toscana di un noto attore italiano, soprannominata “Porcilaia”. La proprietà, descritta come stupenda, si trova in una zona collinare e comprende ampi spazi esterni e una struttura elegante. La casa è stata messa sul mercato senza indicazioni di prezzo e senza specificare l'agenzia incaricata. La villa è conosciuta anche per il suo nome particolare, che ha suscitato curiosità tra gli interessati. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di settore immobiliare.
Diego Abatantuono è uno degli attori italiani più conosciuti e apprezzati con una lunga carriera alle spalle che lo ha visto interpretare magistralmente vari ruoli: non solo quelli comici che lo hanno consacrato come grande talento della risata, ma anche quelli più seri, basti pensare al film. 🔗 Leggi su Today.it
Diego Abatantuono mette in vendita la sua villa in Toscana
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Invecchiare? Non è che uno lo sceglie. Non c’è alternativa migliore… quindi già se sei vivo devi invecchiare. Però non è che sia bello, se poi non stai bene. Non ho mai visto nessuno che invecchiando sta sempre meglio. Diego Abatantuono, con la sua solit x.com
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