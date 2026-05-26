Diego Abatantuono | è in vendita la sua villa in Toscana | è soprannominata Porcilaia ma è stupenda

Notizia in breve

È in vendita la villa toscana di un noto attore italiano, soprannominata “Porcilaia”. La proprietà, descritta come stupenda, si trova in una zona collinare e comprende ampi spazi esterni e una struttura elegante. La casa è stata messa sul mercato senza indicazioni di prezzo e senza specificare l'agenzia incaricata. La villa è conosciuta anche per il suo nome particolare, che ha suscitato curiosità tra gli interessati. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di settore immobiliare.