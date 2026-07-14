A teatro per ricordare la liberazione di Arezzo dall’occupazione tedesca
Giovedì 16 luglio alle 21,15 si svolge una commemorazione presso il “CAS Tortaia” in Via Alfieri 30 ad Arezzo per ricordare la liberazione della città dall’occupazione tedesca.
Arezzo, 14 luglio 2026 – Appuntamento giovedì 16 Luglio alle 21,15 presso il “ CAS Tortaia” in Via Alfieri 30 Arezzo, per ricordare la liberazione di Arezzo dall’occupazione tedesca. La compagnia teatrale “La nave dei folli ” attraverso filmati, reading teatrali e monologhi ripercorrerà gli eventi che portarono Arezzo a quel 16 luglio 1944 con l’ingresso in città delle truppe alleate. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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