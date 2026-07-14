A teatro per ricordare la liberazione di Arezzo dall’occupazione tedesca

Arezzo, 14 luglio 2026 – Appuntamento giovedì 16 Luglio alle 21,15 presso il “ CAS Tortaia” in Via Alfieri 30 Arezzo, per ricordare la liberazione di Arezzo dall’occupazione tedesca. La compagnia teatrale “La nave dei folli ” attraverso filmati, reading teatrali e monologhi ripercorrerà gli eventi che portarono Arezzo a quel 16 luglio 1944 con l’ingresso in città delle truppe alleate. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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