Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione

L’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto un oro e un bronzo al Meeting della Liberazione di Siena, che si è svolto il 27 aprile 2026. La squadra ha partecipato alla competizione con diversi atleti, portando a casa due medaglie nelle rispettive categorie. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’A lga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e atlete di ogni età di società di tutta Italia, dal Cosenza K42 alla Cus Propatria Milano, che hanno dato vita a un confronto di altissimo livello tra le diverse discipline di velocità, salti e lanci. In questo contesto d’eccezione era presente anche una numerosa squadra aretina che ha ben figurato con buoni piazzamenti e record personali nelle diverse categorie giovanili di Ragazzi, Cadetti e Allievi. I migliori risultati dell’Alga Atletica Arezzo sono arrivati nel salto in alto dove Mattia Falciani del 2012, al primo anno nei Cadetti, ha subito centrato il successo con una prestazione di 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

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