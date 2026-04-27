Il 25 aprile a Nettuno si svolgerà un evento dedicato alla Liberazione, con uno spettacolo teatrale intitolato “Resistenza senza confini” che si terrà nella Sala Consiliare comunale. La manifestazione coinvolgerà anche esposizioni artistiche e momenti di approfondimento legati alla storia e alla dignità umana. L’iniziativa mira a ricordare la liberazione e a promuovere riflessioni sul valore della resistenza.

? Cosa sapere Nettuno, 25 aprile: spettacolo teatrale Resistenza senza confini nella Sala Consiliare comunale.. L'evento su Sandro Pertini collega la Liberazione alle attuali lotte in Iran e Gaza.. Oggi, 25 aprile, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Nettuno ospiterà lo spettacolo teatrale Resistenza senza confini per celebrare l’81° anniversario della Liberazione attraverso un intreccio di musica, arte e impegno civile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione di Resistenza Culturale Baraonda e Collezioni Leonardi Maltese. L’evento rientra nel programma culturale coordinato dall’Assessore Roberto Imperato insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Alicandri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nettuno celebra la Liberazione: teatro e arte per la dignità umana

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