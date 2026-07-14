A Senigallia il Festival Epicureo 2026 l' unico dedicato a un solo filosofo
Il 20 e 21 luglio si terrà a Senigallia l’VIII edizione del Festival Epicureo, che si svolge alla Rotonda a Mare. Si tratta dell’unico evento in Italia dedicato esclusivamente al pensiero di un singolo filosofo. La manifestazione prevede incontri e discussioni incentrate sulle idee epicuree.
Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - E' in programma il 20 e 21 luglio prossimi alla Rotonda a Mare di Senigallia l'VIII edizione del Festival Epicureo, l'unico festival in Italia dedicato interamente al pensiero di un singolo filosofo. L'evento è organizzato da Vivere Senigallia, quotidiano online della città, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l'Associazione Culturale Il Mondo di Epicuro. Per l'edizione di quest'anno - con ingresso libero, senza prenotazione - il titolo scelto è 'Epicuro ha vinto'. Non una provocazione ma - spiegano gli organizzatori - una constatazione: le idee di Epicuro hanno attraversato duemilaquattrocento anni senza perdere forza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il filosofo Rocco Ronchi inaugura il ciclo di incontri dedicato al "potere della gentilezza"
Bluescaravan for Freedom 2026: in Liguria ritorna il festival itinerante dedicato al blues e alla libertàIn Liguria si svolge la seconda edizione di Bluescaravan For Freedom 2026, un festival musicale itinerante dedicato al blues e alla libertà.
Temi più discussi: Epicuro ha vinto: a Senigallia il festival di filosofia che non ti aspetti; Epicuro ha vinto: il programma completo del Festival Epicureo 2026; Epicuro sui muri: Geos al lavoro per l'VIII edizione del Festival Epicureo; Festival Epicureo 2026: vale la pena fare pochi chilometri.
Senigallia: Epicuro ha vinto: il programma completo del Festival Epicureo 2026 facebook
A Senigallia il Festival Epicureo 2026, l'unico dedicato a un solo filosofoE' in programma il 20 e 21 luglio prossimi alla Rotonda a Mare di Senigallia l'VIII edizione del Festival Epicureo, l'unico festival in Italia dedicato interamente al pensiero di un singolo filosofo. adnkronos.com
Epicuro ha vinto: a Senigallia il festival di filosofia che non ti aspettiSENIGALLIA. Il 20 e 21 luglio, alla Rotonda a Mare di Senigallia, si tiene l'VIII edizione del Festival Epicureo. Ingresso libero, nessuna prenotazione, ... ilgiunco.net