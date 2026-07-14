Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - E' in programma il 20 e 21 luglio prossimi alla Rotonda a Mare di Senigallia l'VIII edizione del Festival Epicureo, l'unico festival in Italia dedicato interamente al pensiero di un singolo filosofo. L'evento è organizzato da Vivere Senigallia, quotidiano online della città, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l'Associazione Culturale Il Mondo di Epicuro. Per l'edizione di quest'anno - con ingresso libero, senza prenotazione - il titolo scelto è 'Epicuro ha vinto'. Non una provocazione ma - spiegano gli organizzatori - una constatazione: le idee di Epicuro hanno attraversato duemilaquattrocento anni senza perdere forza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Senigallia il Festival Epicureo 2026, l'unico dedicato a un solo filosofo

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