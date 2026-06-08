Il filosofo Rocco Ronchi inaugura il ciclo di incontri dedicato al potere della gentilezza

Martedì 9 giugno alle 21, in via Giorgio Regnoli 52, il filosofo Rocco Ronchi inaugurerà il ciclo di incontri che Regnoli 41 ha organizzato per parlare sul tema "Il potere della gentilezza". Il filosofo Ronchi affronterà un aspetto di questo tema parlando de "Il potere gentile". Sarà il primo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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