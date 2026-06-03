Bluescaravan for Freedom 2026 | in Liguria ritorna il festival itinerante dedicato al blues e alla libertà

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Liguria si svolge la seconda edizione di Bluescaravan For Freedom 2026, un festival musicale itinerante dedicato al blues e alla libertà. L’evento attraversa tutta la regione, da ponente a levante, coinvolgendo diverse località. Il festival presenta concerti di artisti di alto livello e si concentra su un messaggio di pace e libertà, con un focus sulla cultura musicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Liguria si prepara ad accogliere Bluescaravan For Freedom 2026, seconda edizione: un grande festival intinerante che attraverserà l'intero territorio da ponente a levante, unendo musica di alta qualità, cultura e un messaggio universale di pace e libertà, anche nella sua accezione più profonda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BLUESCARAVAN FOR FREEDOM PRONTA LA PRIMA TAPPA 2026

Video BLUESCARAVAN FOR FREEDOM PRONTA LA PRIMA TAPPA 2026

Notizie e thread social correlati

“Waiting BluesCaravan For Freedom 2026” al Circolo Arci Barabini di TrastaSabato 23 maggio, il Circolo ARCI di Trasta ospiterà l’evento musicale “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”.

Leggi anche: Il Cares Ets celebra i 40 anni con incontri, spettacoli e la prima tappa del “Bluescaravan for Freedom 2026”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web