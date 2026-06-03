Bluescaravan for Freedom 2026 | in Liguria ritorna il festival itinerante dedicato al blues e alla libertà

Notizia in breve

In Liguria si svolge la seconda edizione di Bluescaravan For Freedom 2026, un festival musicale itinerante dedicato al blues e alla libertà. L’evento attraversa tutta la regione, da ponente a levante, coinvolgendo diverse località. Il festival presenta concerti di artisti di alto livello e si concentra su un messaggio di pace e libertà, con un focus sulla cultura musicale.