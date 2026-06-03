Bluescaravan for Freedom 2026 | in Liguria ritorna il festival itinerante dedicato al blues e alla libertà
In Liguria si svolge la seconda edizione di Bluescaravan For Freedom 2026, un festival musicale itinerante dedicato al blues e alla libertà. L’evento attraversa tutta la regione, da ponente a levante, coinvolgendo diverse località. Il festival presenta concerti di artisti di alto livello e si concentra su un messaggio di pace e libertà, con un focus sulla cultura musicale.
La Liguria si prepara ad accogliere Bluescaravan For Freedom 2026, seconda edizione: un grande festival intinerante che attraverserà l'intero territorio da ponente a levante, unendo musica di alta qualità, cultura e un messaggio universale di pace e libertà, anche nella sua accezione più profonda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
BLUESCARAVAN FOR FREEDOM PRONTA LA PRIMA TAPPA 2026
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“Waiting BluesCaravan For Freedom 2026” al Circolo Arci Barabini di TrastaSabato 23 maggio, il Circolo ARCI di Trasta ospiterà l’evento musicale “Waiting BluesCaravan For Freedom 2026”.
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