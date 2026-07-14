a re pogacar non basta vincere vuole salvare il ciclismo

Tadej Pogacar, attuale leader del Tour, ha vinto diverse tappe, ma ha dichiarato di voler anche salvare il ciclismo. È diventato un punto di riferimento tra i corridori, assumendo un ruolo di voce e rappresentanza. In questa edizione del Tour, caratterizzata da temperature molto elevate, Pogacar si distingue non solo per i risultati sportivi, ma anche per il suo impegno nel sostenere i colleghi.

È la testa del Tour, nel senso che lo comanda e lo rappresenta. Tadej Pogacar è il fenomeno sportivo che sta riscrivendo in buona calligrafia gran parte della storia del ciclismo, ma in questo Tour sta anche assurgendo a uomo di riferimento del gruppo, voce dei corridori che in questi giorni stanno correndo uno dei Tour più torridi della storia. «Se avessi il potere di cambiare tutto ha detto l'altro ieri il campione del mondo -, modificherei l'intero calendario. Partire alle 10 come alcuni hanno ipotizzato? Non cambierebbe nulla. Bisognerebbe iniziare alle otto o alle nove, o anche prima», ha spiegato Pogacar, avviando un dibattito che sicuramente necessita di essere affrontato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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