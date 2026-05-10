Basta depressione! Il centrodestra vuole vincere oppure no nel 2027?

Sono passate sette settimane dal referendum del 22 marzo, ma il centrodestra sembra ancora in difficoltà nel ritrovare la propria stabilità. La formazione politica non ha ancora mostrato segnali di ripresa o di rinnovato slancio, e la discussione sulla strategia per il voto del 2027 continua a essere al centro dell’attenzione. La situazione rimane incerta, mentre si aspettano sviluppi concreti per definire le prossime mosse.

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Sono trascorse ben sette settimane dal referendum dello scorso 22 marzo. Un tempo non piccolo: eppure il centrodestra non ci pare ancora tornato psicologicamente in forma. Ti capita di conversare con parlamentari anche autorevoli e li vedi in qualche caso smarriti, impauriti, bloccati. Amici, non potete permettervelo: toccherebbe a voi – territorio per territorio – dare il giusto impulso alle persone, trasmettere non solo l'idea del lavoro fatto ma anche e soprattutto dei progetti dei prossimi mesi. Intendiamoci: è perfettamente ragionevole sentirsi molto delusi per il risultato referendario. Di più: spiace dirlo, ma gli elettori (sempre sovrani) hanno commesso una solenne sciocchezza votando in quel modo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Basta depressione! Il centrodestra vuole vincere oppure no nel 2027? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Basta depressione. Ora l'agenda per vincere nel 2027 “Basta civismo”: Noi Moderati vuole i simboli nel centrodestraTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento Nazionale “Noi Liberali – L’Officina”...