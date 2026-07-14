A proposito di competenza nel calcio | un termine molto abusato e spesso frainteso

Da gbt-magazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un testo discute il concetto di competenza nel calcio, evidenziando come sia un termine molto usato e spesso frainteso. Si afferma che la competenza non si apprende semplicemente tramite insegnamenti, ma si sviluppa attraverso l’esperienza diretta e la costruzione personale. La riflessione si concentra su una prospettiva che vede la formazione come un processo fenomenologico e attivo, sottolineando che la competenza si forma nel tempo, attraverso l’esperienza vissuta.

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La competenza non si insegna: si costruisce. Una prospettiva fenomenologico-enattiva della formazione. Non c’è articolo, post o discussione in ambito educativo, formativo o sportivo in cui non venga evocata la parola competenza. È diventata uno dei termini più ricorrenti del linguaggio contemporaneo e, proprio per questo, anche uno dei più abusati e fraintesi. Troppo spesso viene utilizzata come sinonimo di abilità, prestazione o semplice capacità tecnica, finendo per perdere la ricchezza del suo significato più autentico. In realtà, la competenza rappresenta qualcosa di molto più complesso: non coincide con ciò che una persona sa o sa fare, ma con il modo in cui riesce ad agire efficacemente, consapevolmente e responsabilmente all’interno di situazioni reali, complesse e continuamente mutevoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

a proposito di competenza nel calcio un termine molto abusato e spesso frainteso
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