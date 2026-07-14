Un testo discute il concetto di competenza nel calcio, evidenziando come sia un termine molto usato e spesso frainteso. Si afferma che la competenza non si apprende semplicemente tramite insegnamenti, ma si sviluppa attraverso l’esperienza diretta e la costruzione personale. La riflessione si concentra su una prospettiva che vede la formazione come un processo fenomenologico e attivo, sottolineando che la competenza si forma nel tempo, attraverso l’esperienza vissuta.

La competenza non si insegna: si costruisce. Una prospettiva fenomenologico-enattiva della formazione. Non c’è articolo, post o discussione in ambito educativo, formativo o sportivo in cui non venga evocata la parola competenza. È diventata uno dei termini più ricorrenti del linguaggio contemporaneo e, proprio per questo, anche uno dei più abusati e fraintesi. Troppo spesso viene utilizzata come sinonimo di abilità, prestazione o semplice capacità tecnica, finendo per perdere la ricchezza del suo significato più autentico. In realtà, la competenza rappresenta qualcosa di molto più complesso: non coincide con ciò che una persona sa o sa fare, ma con il modo in cui riesce ad agire efficacemente, consapevolmente e responsabilmente all’interno di situazioni reali, complesse e continuamente mutevoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - A proposito di competenza nel calcio: un termine molto abusato e spesso frainteso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scattered Pilgrims | Age of Umbra: Sallowlands | Episode 1

Notizie e thread social correlati

“‘Vinsero la battaglia grazie alla loro fi*a’. Non ci fu intenzionalità, non lo feci di proposito. Spesso c’erano frasi con doppi sensi e ci cascai”: parla Giancarlo PelosiniUn pensionato toscano ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato di aver pronunciato una frase con doppi sensi durante una trasmissione...

Sabatini spiega: «Alla Juventus è successo ciò che accade spesso nel calcio». E svela il retroscena sull’InterSabatini ha affermato che quanto accaduto alla Juventus è un episodio comune nel calcio.

Argomenti più discussi: Mondiali: notte libera in molti cantoni e città; Di Gregorio: Mai più nel Pd. Taranto ha bisogno di competenza; A proposito del prossimo presidente della Repubblica; Il teatro Marrucino si rinnova, pubblicato l’avviso per la nomina di due componenti del Cda.