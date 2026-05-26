Un pensionato toscano ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato di aver pronunciato una frase con doppi sensi durante una trasmissione televisiva, senza intenzionalità o malizia. Ha affermato di aver spesso usato espressioni ambigue e di essere caduto in fraintendimenti. La frase in questione, riferita a una vittoria, è stata interpretata come offensiva, contribuendo a renderlo un volto noto della TV italiana.

Il pensionato toscano Giancarlo Pelosini è tornato a parlare tramite un’intervista al Il Messaggero del momento che lo ha reso, suo malgrado, un volto indelebile della tv italiana. Una storia che nasce in un’epoca in cui la televisione non conosceva ancora la velocità dei social, ma che oggi continua a riaffiorare ciclicamente tra meme e compilation: “Vengo riconosciuto e i ragazzi mi cercano sui social. Mi chiedono di mandare video di auguri o di fare dei saluti. Mi fa piacere perché sento che la gente mi vuole bene”. Prima della notorietà televisiva, Pelosini ha lavorato per anni nel mondo delle telecomunicazioni. Una carriera iniziata in fabbrica e poi proseguita nella telefonia pubblica: “A dire il vero la prima occupazione fu nello stabilimento di bicarbonato Solvay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “‘Vinsero la battaglia grazie alla loro fi*a’. Non ci fu intenzionalità, non lo feci di proposito. Spesso c’erano frasi con doppi sensi e ci cascai”: parla Giancarlo Pelosini

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