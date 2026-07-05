Sabatini ha affermato che quanto accaduto alla Juventus è un episodio comune nel calcio. Ha anche rivelato un retroscena riguardante l’Inter, menzionando alcuni giocatori come Recoba, Vieri e Ronaldo. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla situazione di Vlahovic, senza entrare in dettagli specifici sui fatti o sui protagonisti coinvolti. La discussione riguarda aspetti legati alle dinamiche e alle vicende di mercato delle squadre italiane.

di Alberto Petrosilli Il paragone con l’Inter di Moratti e il retroscena su Recoba, Vieri e Ronaldo: le dichiarazioni di Sabatini su Vlahovic. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la situazione legata al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus, tracciando un interessante parallelo con un episodio vissuto ai tempi dell’ Inter. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo Sabatini, la frase rivolta da Vlahovic a Damien Comolli: « La frase di Vlahovic a Comolli “non mi dovete trattare peggio di David” è una frase forse politicamente scorretta, ma succede. E ci devi fare i conti » rappresenta una dinamica tutt’altro che insolita nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Sabatini spiega: «Alla Juventus è successo ciò che accade spesso nel calcio». E svela il retroscena sull’Inter

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SABATINI ANALIZZA LA VITTORIA DELLA JUVENTUS

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