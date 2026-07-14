A New York svettano 1,36 milioni di mattoncini Lego | è la Coppa del Mondo più grande al mondo il video del tributo per i Mondiali

A Manhattan, nel cuore di New York, è stata allestita la Coppa del Mondo di Lego più grande al mondo, composta da 1,36 milioni di mattoncini. Questa installazione imponente si estende su una vasta area e rappresenta un tributo ai Mondiali, attirando l’attenzione di passanti e appassionati. L’opera, visibile nel centro della città, si distingue per la sua dimensione e complessità, diventando un punto di riferimento temporaneo tra i grattacieli.

Nel cuore pulsante di Manhattan, dove i grattacieli competono per toccare il cielo e ogni angolo racconta una storia di ambizione, è apparsa un’opera che sfida l’immaginazione. Al Rockefeller Plaza di New York è stata inaugurata una replica monumentale della Coppa del Mondo FIFA, costruita interamente con mattoncini Lego. Non si tratta di un semplice modellino: questa struttura svetta per oltre otto metri di altezza ed è composta da 1,36 milioni di pezzi, trasformando l’iconica coppa dorata in un capolavoro di ingegneria ludica. L’opera rappresenta un ponte perfetto tra due passioni che attraversano confini e generazioni: il calcio, lo sport più amato del pianeta, e la creatività infinita che solo i mattoncini danesi sanno stimolare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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