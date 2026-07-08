Una riproduzione LEGO del Trofeo della Coppa del Mondo FIFA è stata installata a Rockefeller Plaza. La struttura, realizzata con migliaia di mattoncini, è esposta per l'apertura della LEGO Fan Zone. L’opera è visibile ai passanti, che possono ammirare la grandezza della riproduzione e partecipare alle attività dedicate ai tifosi. La presentazione si è svolta in concomitanza con l’avvicinarsi della finale dei Mondiali.

Il Gruppo LEGO e FIFA hanno svelato a Rockefeller Plaza una straordinaria riproduzione LEGO dell’iconico Trofeo Coppa del Mondo FIFA, invitando i fan a vivere da vicino la costruzione in occasione dell’apertura ufficiale della LEGO Fan Zone, mentre cresce l’entusiasmo per la finale dei mondiali.Alta 8,47 metri e realizzata con oltre 1,36 milioni di mattoncini LEGO, la spettacolare installazione è la più grande costruzione LEGO mobile esistente e il più grande Trofeo Coppa del Mondo FIFA 2026 mai realizzato., A guidare lo svelamento è stato Cafu, leggenda del calcio e tre volte finalista della Coppa del Mondo, che ha contribuito a rivelare il gigantesco LEGO Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA insieme a un gruppo di fan uniti dall’amore per il gioco e dal desiderio di connettere persone attraverso culture, generazioni e comunità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Una mega Coppa del Mondo (di Lego) spunta a Rockfeller Plaza

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Ho Costruito la Coppa del Mondo LEGO 2026… Risultato Incredibile!

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