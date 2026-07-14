A Castel Gandolfo si svolge un summit con premi Nobel, leader mondiali e esperti di intelligenza artificiale. L’evento si tiene oggi e domani e si concentra sulla relazione tra pace e tecnologia. I partecipanti discutono di come l’intelligenza artificiale possa influenzare gli sforzi per mantenere la pace. L’incontro vede interventi e confronti tra i diversi rappresentanti presenti.

Summit di premi Nobel, leader mondiali ed esperti di intelligenza artificiale oggi e domani a Castel Gandolfo. Al centro del confronto la costruzione della pace nell’era dell’intelligenza artificiale. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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A Castel Gandolfo un summit su pace e intelligenza artificiale

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