Da Castel Gandolfo, il Papa ha detto che i venti di guerra in Medio Oriente, Ucraina e altre aree stanno causando violenza e morte tra civili. Ha invitato a non lasciarsi spegnere dalla speranza di pace.

Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV rinnova il suo appello alla pace. “I venti di guerra soffiano nuovamente in Medio Oriente, in Ucraina e in molte altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tante persone innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiamma della speranza e della pace, anche quando sembra fragile e vacillante. Rinnovo la mia speranza che venga perseguita con perseveranza la via del dialogo, dell’incontro e della diplomazia, l’unica in grado di condurre a una pace giusta e duratura, in cui i popoli possano vivere in riconciliazione, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona”, ha detto il pontefice al termine dell’Angelus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: "Venti di guerra non spengano fiammella della speranza della pace"

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