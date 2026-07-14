A Castel Gandolfo, premi Nobel di vari Paesi si sono incontrati per discutere di pace e sicurezza. Durante il summit, hanno affrontato le sfide legate all’intelligenza artificiale e le possibili strategie per favorire il dialogo internazionale. L’incontro si è concentrato su come promuovere la cooperazione tra le nazioni per affrontare le tensioni globali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a decisioni concrete o accordi firmati.

Da Castel Gandolfo arriva un messaggio di dialogo e cooperazione. Premi Nobel provenienti da diversi Paesi si confrontano sulle strade possibili per costruire pace e sicurezza in un contesto dominato dalle nuove sfide dell’intelligenza artificiale. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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A Castel Gandolfo il summit dei Nobel per costruire la pace

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