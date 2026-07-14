A Capri, una donna ha compiuto 102 anni, diventando la più longeva dell’isola. È stata testimone dello sviluppo turistico locale, passando da un territorio povero a meta ambita da visitatori internazionali. La sua vita copre oltre un secolo di trasformazioni, senza dettagli su eventi specifici o famiglie. La notizia si limita a riferire l’età e il ruolo come testimone del cambiamento dell’isola.

Oltre un secolo di vita, da testimone diretta dello sviluppo turistico dell’isola di Capri, che da territorio sostanzialmente povero si è invece trasformato in una realtà amata e sognata da turisti e viaggiatori di tutto il mondo. C’è questo e molto di più nella storia della caprese Anna De Martino, 102 anni ieri, la cittadina più longeva dell’isola. Nata a Capri il 13 luglio 1924, Anna De Martino, per tutti Annuccia, appartiene a una storica famiglia isolana, conosciuta come "O' Prevetone". Ancora giovanissima iniziò a lavorare nei campi e, dopo essersi sposata, divenne madre di due figli, Renato e Umberto. La prematura scomparsa del marito, alla fine degli anni Quaranta, la costrinse ad affrontare da sola il peso della famiglia, svolgendo anche lavori tradizionalmente riservati agli uomini. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - A Capri Anna De Martino festeggia 102 anni: è la più longeva dell'isola

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