Un uomo di 85 anni pratica zumba ogni mattina da solo e consuma due bicchieri di vino a pasto, uno bianco e uno rosso. In un’intervista ha dichiarato di aver contribuito a mantenere la tradizione delle sfilate di Milano, opponendosi a una proposta di trasformare la Milano Fashion Week in un evento più lungo per favorire il mercato statunitense, proposta che avrebbe quasi convinto gli stilisti. La questione riguarda le dinamiche tra eventi di moda italiani e le influenze internazionali.

“ Anna Wintour voleva trasformare la Milano Fashion Week in un ‘lungo weekend’ per favorire l’America. Era quasi riuscita a convincere tutti gli stilisti: abbiamo sempre sofferto un po’ di provincialismo rispetto agli Stati Uniti”. Con questa rivelazione Mario Boselli, 85 anni, imprenditore tessile e presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, apre la pagina dei ricordi in un’intervista concessa al Corriere della Sera, svelando i retroscena, le rivalità e le manovre di potere che hanno segnato le stagioni d’oro del prêt-à-porter italiano. Boselli, che ha guidato la Camera della Moda per cinque mandati consecutivi a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 85 anni ballo tutte le mattine zumba da solo. Bevo due bicchieri di vino a pasto, un bianco per iniziare e un rosso per concludere. Così ho salvato le sfilate di Milano da Anna Wintour”: parla Mario Boselli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIMAGRISCI BALLANDO | Dance Workout Cardio per Bruciare Grassi a Casa

Notizie e thread social correlati

“Guardate le foto degli Oscar. Quelle donne fanno paura. Io ho 70 anni e tantissime rughe, non mi danno fastidio. Il mio stile di vita? Ho eliminato gli zuccheri, ma bevo vino e fumo”: così Jerry HallJerry Hall, prossima ai 70 anni, ha condiviso di aver eliminato gli zuccheri dalla sua dieta, ma di continuare a bere vino e fumare.

Anna Wintour al Met Gala: i look migliori e tutte le volte che ha indossato Chanel (perché sì, sono così tante)A pochi giorni dal Met Gala 2026, si ripercorrono i look più iconici di Anna Wintour sul red carpet più famoso della moda.

Argomenti più discussi: Mario Boselli: Salvai Milano da Anna Wintour. Versace strapagava le modelle e Armani se ne andò infuriato. A 85 anni ballo ancora la zumba; La condanna, le ore più lunghe, i dubbi, poi la scelta di Marine Le Pen: Riproviamoci ancora; Francia e Spagna, due corazzate: la sentenza sarà nei dettagli; Il paradosso della crema solare: perché chi la usa può finire per rischiare di più?.

Mario Boselli: Salvai Milano da Anna Wintour. Versace strapagava le modelle e Armani se ne andò infuriato. A 85 anni ballo ancora la zumbaMario Boselli, ex presidente della Camera nazionale della Moda italiana: Non apprezzavo i vezzi di Valentino. La promessa? Bertelli jr. Vado in Cina ogni anno dal 1978 ... corriere.it

#UltimoStadi2027 - Results on X | Live Posts & Updates x.com