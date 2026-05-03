A pochi giorni dal Met Gala 2026, si ripercorrono i look più iconici di Anna Wintour sul red carpet più famoso della moda. La direttrice di una delle riviste di moda più influenti ha scelto spesso di indossare capi della casa di alta moda Chanel, con poche eccezioni. Tra abiti, accessori e dettagli distintivi, la sua presenza resta una figura riconoscibile e costante negli eventi più importanti dell’anno.

A pochi giorni dal Met Gala 2026, ripercorriamo i migliori look di Anna Wintour sul red carpet più osservato della moda: tra abiti Chanel, fiori, occhiali da sole e rarissime eccezioni, una certezza resta sempre la stessa. Anna Wintour sa benissimo come sembrare Anna Wintour +++dropcap Mancano pochi giorni al Met Gala, che quest’anno torna il 4 maggio con il tema Costume Art e il dress code Fashion Is Art. Tradotto: aspettiamoci abiti concettuali, citazioni coltissime e almeno una persona vestita come una tesi di laurea con lo strascico. Ma la domanda più interessante, come spesso succede, è anche la più semplice: che cosa indosserà Anna Wintour? Perché quando tutti provano a sorprendere, lei di solito fa una cosa molto più rara: resta perfettamente Anna Wintour.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anna Wintour al Met Gala: i look migliori e tutte le volte che ha indossato Chanel (perché sì, sono così tante)

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