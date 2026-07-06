Jerry Hall, prossima ai 70 anni, ha condiviso di aver eliminato gli zuccheri dalla sua dieta, ma di continuare a bere vino e fumare. La modella ha commentato le immagini delle attrici agli Oscar, affermando che molte di loro fanno paura, ma che le sue rughe non le danno fastidio. Sta organizzando una festa nel suo giardino di Henley con circa 200 invitati, tra amici e familiari.

Jerry Hall si prepara a festeggiare i 70 anni con una grande festa nel giardino della sua casa di Henley, dove riunirà circa 200 tra amici e familiari. L’occasione ha spinto il Daily Mail a ripercorrere lo stile di vita dell’ex top model, che continua a posare per Vogue e affronta il passare del tempo senza inseguire gli stereotipi dell’età. Nel viaggio tra le dichiarazioni di Hall si parte da quando a British Vogue aveva raccontato di non avere alcuna intenzione di cambiare il proprio modo di vestire solo perché gli anni passano: “È divertente potersi vestire in un modo che valorizzi la propria figura. Sono stata fortunata a non averla persa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Guardate le foto degli Oscar. Quelle donne fanno paura. Io ho 70 anni e tantissime rughe, non mi danno fastidio. Il mio stile di vita? Ho eliminato gli zuccheri, ma bevo vino e fumo”: così Jerry Hall

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