Allyson Felix torna in pista | obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028 a 42 anni

L’atleta statunitense Allyson Felix ha annunciato il suo ritorno alle competizioni. La campionessa, già la più medagliata nella storia dei Giochi olimpici, punta a qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, quando avrà 42 anni. Felix ha partecipato a diversi Giochi e ha conquistato numerosi podi durante la sua carriera. L’atleta ha comunicato la decisione tramite i propri canali ufficiali.

L’annuncio dell’atleta. L’atleta statunitense Allyson Felix, la più medagliata nella storia dei Giochi olimpici, ha annunciato nelle ultime ore che tornerà a gareggiare per qualificarsi per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, quando avrà 42 anni. In un’intervista alla rivista Time, la velocista, vincitrice di 11 medaglie olimpiche, di cui 7 d’oro, ha spiegato che, nonostante il ritiro nel 2022, l’idea di partecipare ai Giochi nella sua città la spinge a rimettersi in gioco. «È un ritorno alle origini unico», ha dichiarato, aggiungendo: «È l’unica cosa che poteva convincermi a tornare». Felix è consapevole delle difficoltà: per vivere questa sorta di “storia d’amore” con Los Angeles dovrà superare le severe selezioni nazionali statunitensi.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Allyson Felix torna in pista: obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028 a 42 anni Notizie correlate Leggi anche: Atletica, Allyson Felix torna in pista con il sogno di Los Angeles 2028 Allyson Felix sfida il tempo: il sogno del ritorno a Los Angeles 2028? Cosa sapere L'atletica Allyson Felix annuncia il rientro agonistico per i Giochi di Los Angeles 2028. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allyson Felix, che storia! La 40enne americana torna a fare atletica: obiettivo LA 2028; Allyson Felix verso il ritorno a 41 anni; Foto: Atletica: Allyson Felix, torno in pista per partecipare a Los Angeles 2028; Atletica: Allyson Felix, torno in pista per partecipare a Los Angeles 2028. Allyson Felix torna in pista: obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028 a 42 anniL’atleta statunitense Allyson Felix, la più medagliata nella storia dei Giochi olimpici, ha annunciato nelle ultime ore che tornerà a ... 361magazine.com Atletica, Allyson Felix torna in pista con il sogno di Los Angeles 2028Certe storie non finiscono davvero mai. E quella di Allyson Felix, la regina dell’atletica olimpica, sembra pronta a scrivere un altro capitolo che ... oasport.it