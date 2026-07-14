La parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées si è trasformata in una dimostrazione di forza militare e unità europea, con un chiaro messaggio rivolto alle istituzioni del continente. La celebrazione ha anche mostrato sostegno all’Ucraina, assumendo un significato politico interno. La manifestazione, oltre alla tradizionale celebrazione della Festa nazionale, ha assunto un ruolo simbolico in vista delle presidenziali del 2027.

Non è stata soltanto la tradizionale celebrazione della Festa nazionale francese. La parata del 14 luglio 2026 sugli Champs-Élysées si è trasformata in una grande dimostrazione di forza militare, unità europea e sostegno all’Ucraina, ma anche in un evento dal forte valore politico interno. A meno di un anno dall’inizio della vera campagna per le elezioni presidenziali del 2027, Emmanuel Macron ha utilizzato la ricorrenza simbolo della Repubblica per rilanciare la sua visione di una Francia leader della difesa europea, capace di guidare il continente in un contesto internazionale segnato dalla guerra, dalle tensioni geopolitiche e dall’incertezza strategica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - 14 luglio, la Francia mostra i muscoli: la parata di Macron diventa un messaggio all’Europa e guarda già alle Presidenziali del 2027

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