14 07 – Ipotesi finto attentato Ranucci denuncia – Addio a Sam Neill il dottor Grant di Jurassic Park – Mondiali al via le semifinali

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un legale ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata riguardo all’ipotesi di un “finto attentato”. Nel frattempo, è morto l’attore noto per aver interpretato il dottor Grant in “Jurassic Park”. Sono iniziate le semifinali dei Mondiali di calcio.

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Il legale di Ranucci presenta una denuncia per diffamazione aggravata e altri reati sull’ipotesi del “finto attentato”. Addio a Sam Neill, il dottor Grant di “Jurassic Park”. L’attore nezozelandese aveva 78 anni. La famiglia: “Perdita improvvisa e inaspettata”. Mondiali 2026, al via le semifinali con Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra, sfide stellari Mbappé-Yamal e Messi-Kane. Questo articolo 1407 – Ipotesi “finto attentato”, Ranucci denuncia – Addio a Sam Neill, il dottor Grant di “Jurassic Park” – Mondiali, al via le semifinali proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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