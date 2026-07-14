12 cose che abbiamo pensato guardando tom cruise nel trailer di digger

Il primo trailer completo di Digger, la bizzarra collaborazione tra Tom Cruise e il regista di The Revenant, Alejandro Iñárritu, è finalmente arrivato. E sembra un film fatto apposta per chi ama le cose più folli: nel giro di pochi secondi, Cruise compare ricoperto da più protesi di quante ne servirebbero per creare tre Les Grossman, invecchiato con un riporto grigio e diradato e guance cascanti che farebbero invidia a Richard Nixon. Come anticipato dalle indiscrezioni emerse al CinemaCon, il film sembra completamente fuori di testa, e non è solo perché Cruise è entrato in modalità Tropic Thunder. Detto questo, il trailer ruota soprattutto attorno alla sua interpretazione, il che ha senso, visto che sarà lui il principale punto di richiamo per il pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Ho visto cose che voi umani… Blade Runner negli anni 80 aveva previsto tutto. Anche Faggin!

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Si parla di: Tom Cruise annuncia con un video l’arrivo, in giornata, del trailer di Digger, suo primo film con Iñárritu; Tom Cruise da Oscar, la star come non l'avete mai vista nel travolgente trailer di Digger.